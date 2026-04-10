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Lockheed Martin signe un contrat de 4,7 MdsUSD pour accélérer la production de missiles Patriot
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:16

Le géant américain de la défense a franchi une étape majeure dans sa stratégie de montée en puissance industrielle en sécurisant un financement fédéral massif pour son système d'interception Patriot.

Lockheed Martin annonce l'obtention d'un contrat de 4,7 milliards de dollars, auprès du gouvernement américain pour accélérer la production du missile PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE).

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de transformation des acquisitions du Département de la Guerre visant à fournir un bouclier défensif accru aux forces armées et à leurs alliés. Le groupe a déjà investi plus de 7 MdsUSD depuis plusieurs années, dont 2 MdsUSD spécifiquement dédiés à ses capacités de production de munitions.

Tim Cahill, président de la division Missiles and Fire Control, affirme que ces investissements dans les infrastructures et la chaîne d'approvisionnement permettent désormais de livrer un nombre record d'intercepteurs avec une rapidité inédite.

Concrètement, ce plan industriel prévoit de tripler la cadence de fabrication du PAC-3 MSE tout en créant des milliers d'emplois aux Etats-Unis.

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