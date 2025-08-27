Lockheed Martin: sélectionné pour un système de missile à longue portée information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 16:01









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce que l'armée américaine a retenu les capacités de son système Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) dans le cadre de la première phase du programme Mobile-Long Range Precision Strike Missile (M-LRPSM) Directed Requirement.



Ce contrat vise à développer et tester un prototype de missile guidé de précision destiné aux brigades d'infanterie (IBCT).



Lockheed Martin a réalisé une démonstration réussie du système sur le site de Dugway, dans l'Utah. Trois tirs, dont deux sur cibles, ont confirmé la précision et la mobilité du système.



Le Spike NLOS a déjà été intégré à des plateformes comme l'hélicoptère Apache AH-64E et le véhicule JLTV d'Oshkosh.



Selon Casey Walsh, directeur du programme Multi-Domain Missile Systems, le système offre une 'capacité de frappe directe et à longue portée là où la manoeuvrabilité, la reconnaissance et la sécurité comptent le plus'.



La deuxième phase du concours comprendra des tests de sécurité supplémentaires avant la sélection finale.





