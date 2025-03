Lockheed Martin: se prépare à lancer le démonstrateur LM 400 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que son démonstrateur technologique LM 400 sera lancé à partir du 15 mars à bord d'une fusée Firefly Aerospace Alpha, actuellement en préparation en Californie.



Ce satellite vise à démontrer les capacités opérationnelles et la flexibilité de la plateforme LM 400, destinée à des missions militaires, commerciales et civiles.



'Nous avons réalisé un investissement stratégique dans cette démonstration technologique LM 400 afin de concevoir et d'illustrer en orbite des capacités pertinentes et adaptées aux besoins de nos clients ', a déclaré Jeff Schrader, vice-président de la stratégie et du développement commercial de Lockheed Martin Space.



' Nous sommes impatients d'embarquer avec Firefly et, à terme, d'améliorer la maturité technique et industrielle de la plateforme LM 400, multi-orbite et multi-mission', a-t-il ajouté.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 460,30 USD NYSE +2,47%