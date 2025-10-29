 Aller au contenu principal
Lockheed Martin réussit le premier vol du X-59, son avion supersonique silencieux
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 12:20

Lockheed Martin annonce, via sa division Skunk Works, avoir réalisé avec la NASA le premier vol réussi du X-59, un avion supersonique expérimental conçu pour réduire considérablement le bang sonique. L'appareil a décollé de Palmdale (Californie) et a atterri sans incident près du centre de recherche Armstrong de la NASA.

OJ Sanchez, vice-président et directeur général de Skunk Works, a salué 'une démonstration de l'innovation et de l'expertise de notre équipe conjointe'. Le X-59 vise à établir de nouvelles normes acoustiques pour permettre à terme le vol supersonique commercial au-dessus des terres.

Les prochaines étapes incluent une campagne d'essais en vol, avec les premiers vols supersoniques destinés à mesurer la signature sonore et à tester l'acceptation publique de cette technologie.

