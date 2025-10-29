Lockheed Martin réussit le premier vol du X-59, son avion supersonique silencieux
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 12:20
OJ Sanchez, vice-président et directeur général de Skunk Works, a salué 'une démonstration de l'innovation et de l'expertise de notre équipe conjointe'. Le X-59 vise à établir de nouvelles normes acoustiques pour permettre à terme le vol supersonique commercial au-dessus des terres.
Les prochaines étapes incluent une campagne d'essais en vol, avec les premiers vols supersoniques destinés à mesurer la signature sonore et à tester l'acceptation publique de cette technologie.
Valeurs associées
|485,760 USD
|NYSE
|0,00%
