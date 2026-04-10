Lockheed Martin remporte un contrat de production d'intercepteurs de missiles PAC-3 MSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lockheed Martin LMT.N a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait attribué au géant de la défense un contrat non défini de 4,7 milliards de dollars pour poursuivre la production critique accélérée du PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE).