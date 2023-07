Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: recrutement aux affaires gouvernementales information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce le recrutement de Shelly O'Neill Stoneman au poste de vice-présidente principale des affaires gouvernementales à compter du 28 août.



Shelly O'Neill Stoneman travaillait jusqu'alors chez BAE Systems au poste de vice-présidente principale des relations gouvernementales. Elle avait rejoint BAE en 2013 après être notamment passée par le Pentagone, la Maison Blanche et le Capitole.



'Shelly possède une vaste expérience de notre industrie et du gouvernement. Sous sa direction, l'équipe des Affaires gouvernementales continuera de travailler pour répondre aux besoins des clients dans cet environnement de sécurité nationale exigeant', a commenté le président-directeur général de Lockheed Martin, Jim Taiclet.



Shelly O'Neill Stoneman dirigera ainsi les engagements de l'entreprise avec le Congrès américain, le ministère de la Défense et gérera toutes les relations avec les clients fédéraux, étatiques et locaux.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.31%