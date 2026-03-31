Lockheed Martin ouvre un site industriel afin de réduire ses délais de développement
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:51
Lockheed Martin annonce l'ouverture de son "Rapid Fielding Center", à Dallas (Texas), une installation conçue pour rationaliser le développement, les tests et la production de prototypes de nouvelle génération destinés aux clients gouvernementaux.
Ce centre, intégré aux lignes de production, permet un retour immédiat entre conception et fabrication, réduisant les coûts et accélérant le déploiement opérationnel. Les prototypes, auparavant développés en plusieurs années, peuvent désormais être conçus et validés en quelques mois.
Son organisation modulaire offre une flexibilité accrue pour adapter rapidement les capacités industrielles et optimiser la montée en cadence vers la production.
Depuis le premier mandat de Donald Trump, le groupe a investi plus de 7 MdsUSD, dont environ 2 MdsUSD pour accroître la production de munitions. Un nouveau plan d'investissements de plusieurs milliards de dollars est prévu sur 3 ans pour moderniser plus de 20 sites aux Etats-Unis.
Randy Crites, vice-président des programmes avancés, affirme que le centre permet de livrer des solutions critiques "en une fraction du temps traditionnel", tandis que Mike Patton souligne une capacité renforcée à intégrer rapidement de nouvelles technologies et à passer à la production à grande échelle.
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