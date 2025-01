Lockheed Martin: maturité du radar destiné à la frégate F110 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, en partenariat avec Navantia, a démontré avec succès le premier suivi en direct du radar AN/SPY-7(V)2 destiné à la frégate multi-mission F-110 de l'Espagne.



L'événement, réalisé au centre d'intégration Aegis SCOMBA de Lockheed Martin à Moorestown, a confirmé la maturité du système radar.



Ce test marque une étape clé du programme F-110, avec une livraison prévue pour 2026 et une mise en service de la première frégate en 2028.



Lockheed Martin poursuivra les tests des composants du radar SPY-7 et du système Aegis pour garantir une intégration complète.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 480,80 USD NYSE -0,73%