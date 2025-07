Lockheed Martin: livre sa 250e section de guidage MK 48 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 17:32









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce la livraison de la 250e section de guidage et de contrôle (G&C) du MK 48, pièce maîtresse de la torpille lourde MK 48 ADCAP utilisée par la marine américaine et ses alliés.



Cette section permet de détecter et neutraliser des menaces rapides et profondes avec une grande précision.



Selon Tom Warner, vice-président de la division Undersea Warfare, ce jalon industriel symbolise l'engagement de la société pour la marine, alors que l'US Navy fête son 250e anniversaire.



L'entreprise met notamment en avant sa capacité à relancer une technologie dormante tout en garantissant des standards élevés de performance.





