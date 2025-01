Lockheed Martin: livre 10 Black Hawk à l'Etat philippin information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 15:44









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de la Défense nationale, dans le cadre d'un contrat portant sur 32 appareils.



Ce projet vise à renforcer la flotte existante, portant à 47 le nombre total de S-70i Black Hawk exploités par l'armée de l'air philippine d'ici 2026.



Ces hélicoptères, utilisés pour des missions variées comme les secours, l'aide humanitaire et le transport de troupes, renforceront les capacités opérationnelles des Philippines et leur sécurité dans l'Indo-Pacifique.



Lockheed Martin a également nommé Asian Aerospace en tant que revendeur autorisé de pièces détachées et services de réparation pour la famille Black Hawk, consolidant ainsi son soutien aux opérations locales.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 481,80 USD NYSE -0,43%