Lockheed Martin: livraison de système THAAD à l'armée US information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la livraison d'une huitième batterie du système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) au gouvernement américain.



Le lot comprend trois lanceurs et une unité de contrôle de tir, qui sera associée au radar AN/TPY-2 de Raytheon Technologies. Le reste de l'équipement sera livré plus tard cet été, indique le fabricant.



Selon Dawn Golightly, vice-présidente chez Lockheed Martin, cette batterie supplémentaire permettra d'améliorer significativement la réactivité face aux menaces croissantes.



Cette huitième batterie, commandée en 2022, viendra accroître la flexibilité stratégique des forces américaines et soutenir l'architecture globale de défense antimissile du pays.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 468,610 USD NYSE -2,22%