Lockheed Martin: le F-35 franchit le million d'heures de vol information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que la flotte mondiale de F-35 (soit un peu plus de 1100 appareils) a désormais franchi le million d'heures de vol.



Le constructeur n'hésite pas à mettre en avant 'la force et l'importance du programme pour garantir la supériorité aérienne des États-Unis et de leurs alliés'.



Selon Chauncey McIntosh, vice-président du programme F-35, l'appareil constitue désormais 'l'épine dorsale' des forces alliées et permet d'assurer 'la paix par la force au XXIe siècle'.





