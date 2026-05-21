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Lockheed Martin lance la construction d'une usine de missiles en Alabama
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Lockheed Martin LMT.N a lancé jeudi la construction d'un centre de production de munitions de 87 000 pieds carrés sur son site de Troy, en Alabama, dans le cadre d’une initiative américaine visant à accroître la production de missiles et à renforcer la base industrielle de défense. L'installation, baptisée « Bâtiment 47 », abritera des chaînes de production pour les intercepteurs du système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) et les missiles intercepteurs de nouvelle génération , ce qui permettra de presque doubler la capacité de production actuelle du site.

« Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante pour la base industrielle de défense de notre nation », a déclaré Jim Taiclet, président-directeur général de Lockheed, lors de la cérémonie, ajoutant que l’usine s’inscrit dans un plan d’investissement de 8 à 9 milliards de dollars jusqu’en 2030. Environ 1,25 milliard de dollars ont déjà été dépensés avant la finalisation du contrat. Cette expansion fait suite à un accord-cadre de sept ans que Lockheed a conclu plus tôt cette année afin de quadrupler la production d’intercepteurs THAAD, la faisant passer de 96 à 400 unités par an. La société a également accepté de plus que tripler la production annuelle d’intercepteurs de missiles Patriot PAC-3 pour atteindre 2 000 unités. Lockheed a indiqué avoir depuis signé un troisième accord-cadre visant à quadrupler la production de missiles de frappe de précision.

Michael Duffy, responsable des achats d'armement au Pentagone, a assisté à la cérémonie et a déclaré que les contrats d'approvisionnement pluriannuels étaient essentiels pour permettre cet investissement en offrant une plus grande certitude quant à la demande.

« Aujourd’hui marque le moment où les paroles se transforment en actes », a déclaré Michael Duffy.

Lockheed a indiqué que le bâtiment 47 devrait créer un nombre important d’emplois au cours des trois prochaines années, venant s’ajouter aux quelque 4 000 employés que l’entreprise compte déjà en Alabama. À l’échelle nationale, Lockheed prévoit d’embaucher environ 4 500 ouvriers de première ligne dans le cadre de cette expansion plus large.

Le site de Troy assure l’assemblage final de missiles, notamment les Javelin, THAAD, Hellfire et JASSM. Lockheed a lancé en janvier la construction d’un centre distinct d’accélération de la production de munitions à Camden, en Arkansas, et prévoit la modernisation de plus de 20 sites en Arkansas, en Alabama, en Floride, au Massachusetts et au Texas.

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