Lockheed Martin inaugure une nouvelle installation d'intégration de systèmes hypersoniques

Lockheed Martin LMT.N a annoncé mercredi l'ouverture d'un laboratoire d'intégration de systèmes hypersoniques sur son campus de Huntsville, dans le cadre de ses efforts pour développer des armes de nouvelle génération.

Les armes hypersoniques, qui peuvent se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son et échapper aux défenses traditionnelles, sont au centre d'une course aux armements entre les États-Unis et la Chine.

L'installation de Lockheed, d'une superficie de 17 000 pieds carrés, comprendra des équipements d'essai avancés, des outils de simulation et un environnement d'intégration.

Elle fait partie d'un programme d'investissement plus vaste qui s'élève actuellement à environ 529 millions de dollars et comprend 719 000 pieds carrés d'installations en cours de construction ou planifiées, a déclaré la société.

"Les armes hypersoniques redessinent l'avenir de la défense militaire en offrant une vitesse et une manœuvrabilité inégalées qui surpassent les menaces traditionnelles", a déclaré Holly Molmer, directrice de la gestion des programmes pour Lockheed Martin

En octobre, la start-up de défense Castelion a déclaré qu'elle avait remporté des contrats pour intégrer son arme de frappe hypersonique Blackbeard aux systèmes actuels de l'armée américaine.