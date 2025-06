Lockheed Martin: finalise l'acquisition de Rapid Solutions information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'acquisition de la division Rapid Solutions d'Amentum, spécialisée dans les solutions technologiques et d'ingénierie, est désormais finalisée.



Cette intégration vise à renforcer les capacités du groupe en matière de missions aérospatiales et spatiales, notamment dans les domaines du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance.



Rapid Solutions apportera des technologies clés en matière de radars et de charges utiles, contribuant à renforcer l'avantage décisionnel des clients dans le cadre de l'architecture Golden Dome for America.



Robert Lightfoot, président de Lockheed Martin Space, souligne que cette acquisition permettra d'anticiper les besoins des clients et de soutenir les infrastructures de sécurité nationale.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 457,985 USD NYSE -0,11%