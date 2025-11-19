Lockheed Martin et Diehl Defence envisagent l'intégration des missiles IRIS-T dans le système Aegis
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 14:50
Le partenariat portera sur l'intégration de la famille de missiles IRIS-T dans le système de combat Aegis ainsi que dans les systèmes de lancement vertical MK41 et MK70, ce qui constituerait une première pour un missile européen.
Chandra Marshall, vice-présidente de Lockheed Martin, souligne que cette collaboration démontre la 'scalabilité' des programmes de l'entreprise.
Helmut Rauch, CEO de Diehl Defence, estime que cette alliance permettra aux marines du monde entier de bénéficier de solutions optimisées de défense aérienne. L'accord s'inscrit dans une logique de coopération industrielle globale visant à renforcer chaînes d'approvisionnement, emplois et sécurité nationale.
