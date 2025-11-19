 Aller au contenu principal
Lockheed Martin et Diehl Defence envisagent l'intégration des missiles IRIS-T dans le système Aegis
19/11/2025

Lockheed Martin annonce la signature d'un protocole d'accord avec Diehl Defence afin d'évaluer l'ajout de capacités intégrées de défense aérienne et antimissile (IAMD) pour des clients internationaux.

Le partenariat portera sur l'intégration de la famille de missiles IRIS-T dans le système de combat Aegis ainsi que dans les systèmes de lancement vertical MK41 et MK70, ce qui constituerait une première pour un missile européen.

Chandra Marshall, vice-présidente de Lockheed Martin, souligne que cette collaboration démontre la 'scalabilité' des programmes de l'entreprise.

Helmut Rauch, CEO de Diehl Defence, estime que cette alliance permettra aux marines du monde entier de bénéficier de solutions optimisées de défense aérienne. L'accord s'inscrit dans une logique de coopération industrielle globale visant à renforcer chaînes d'approvisionnement, emplois et sécurité nationale.

