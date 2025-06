Lockheed Martin: élargit sa coopération avec KAI information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Salon du Bourget 2025, Lockheed Martin a annoncé avoir signé un protocole d'accord le 17 juin avec Korea Aerospace Industries (KAI) afin d'élargir leur coopération aux domaines des hélicoptères, des plateformes de nouvelle génération, des systèmes spatiaux, du combat collaboratif, des drones, des dispositifs d'entraînement et du soutien logistique.



Ce nouvel accord prolonge un partenariat stratégique de plus de 30 ans, débuté avec la production sous licence du F-16, et étendu au T-50, au FA-50, au KF-21 et au soutien logistique associé.



Les deux groupes travaillent déjà à l'extension de leurs projets communs, notamment autour des programmes d'exportation du T-50 et FA-50, et du système de formation des pilotes de l'US Navy.





