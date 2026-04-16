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Lockheed Martin décroche un contrat de 105 MUSD autour du GPS militaire américain
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:44

Le groupe américain va poursuivre la mise à niveau du segment sol du système GPS afin de renforcer la résilience des services de positionnement utilisés à l'échelle mondiale.

Lockheed Martin annonce l'attribution d'un contrat pouvant atteindre 105 MUSD par l'US Space Force afin de poursuivre la modernisation et le maintien en conditions opérationnelles du segment sol du Global Positioning System (GPS). Ce programme vise à garantir des services de positionnement, navigation et synchronisation (PNT) fiables pour des milliards d'utilisateurs civils et militaires.

Dans le cadre de cet accord, le groupe assurera notamment le support des opérations de lancement, de mise en orbite initiale et de retrait des satellites GPS IIIF, tout en améliorant la résilience globale du système. Ces évolutions s'inscrivent dans la continuité d'une décennie de travaux menés dans le cadre du plan d'évolution de l'architecture du GPS.

Christina Mancinelli, vice-présidente en charge des communications et de la navigation, déclare que l'entreprise fournit des capacités "fiables et éprouvées, essentielles aux opérations quotidiennes des forces armées".

En parallèle, Lockheed Martin a finalisé la production des satellites GPS III, offrant une résilience multipliée par 8 et une précision accrue, et concentre désormais ses efforts sur la nouvelle génération GPS IIIF.

Vers 16h45, le titre Lockheed Martin reculait d'environ 1,5% à New York mais signait toujours une progression de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.

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