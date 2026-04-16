Lockheed Martin décroche un contrat de 105 MUSD autour du GPS militaire américain
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:44
Lockheed Martin annonce l'attribution d'un contrat pouvant atteindre 105 MUSD par l'US Space Force afin de poursuivre la modernisation et le maintien en conditions opérationnelles du segment sol du Global Positioning System (GPS). Ce programme vise à garantir des services de positionnement, navigation et synchronisation (PNT) fiables pour des milliards d'utilisateurs civils et militaires.
Dans le cadre de cet accord, le groupe assurera notamment le support des opérations de lancement, de mise en orbite initiale et de retrait des satellites GPS IIIF, tout en améliorant la résilience globale du système. Ces évolutions s'inscrivent dans la continuité d'une décennie de travaux menés dans le cadre du plan d'évolution de l'architecture du GPS.
Christina Mancinelli, vice-présidente en charge des communications et de la navigation, déclare que l'entreprise fournit des capacités "fiables et éprouvées, essentielles aux opérations quotidiennes des forces armées".
En parallèle, Lockheed Martin a finalisé la production des satellites GPS III, offrant une résilience multipliée par 8 et une précision accrue, et concentre désormais ses efforts sur la nouvelle génération GPS IIIF.
Vers 16h45, le titre Lockheed Martin reculait d'environ 1,5% à New York mais signait toujours une progression de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|607,190 USD
|NYSE
|-0,62%
A lire aussi
-
L'Etat français en tant qu'actionnaire de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer