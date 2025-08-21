 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 935,70
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin: contrat pour des missiles JAGM et Hellfire
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 15:12

(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce avoir reçu de la part de la Défense américaine un contrat de 720 millions de dollars portant sur la production et la livraison de missiles air-sol interarmées (JAGM) et de missiles Hellfire.

Cette quatrième et dernière attribution dans le cadre d'accord pluriannuel, 'fournira un soutien essentiel en matière d'approvisionnement et de production à l'armée et à la marine américaines, ainsi qu'à des clients internationaux', selon le groupe.

Dans le cadre de ce contrat, Lockheed Martin livrera des missiles pour répondre à des besoins opérationnels urgents. Il comprend des ventes militaires à l'étranger clés, y compris 160 JAGM pour le Royaume-Uni.

Il inclut également des commandes de Hellfire pour la Pologne, l'Espagne, la République tchèque et l'Italie. De plus, l'attribution du contrat comprend le nouveau client international pour Hellfire, à savoir le Canada.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
446,320 USD NYSE +0,07%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street poursuit sa baisse, entre aversion au risque et craintes économiques
    information fournie par AFP 21.08.2025 16:10 

    La Bourse de New York recule à nouveau jeudi, les investisseurs se détournant des mégacapitalisations dans un mouvement d'aversion au risque, alors que les craintes économiques liées aux droits de douane se multiplient. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de ... Lire la suite

  • Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Brussels, le 21 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Droits de douane américains: voitures à 15%, pas d’exemptions pour le vin européen
    information fournie par AFP 21.08.2025 16:07 

    Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'UE et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux. "Malheureusement, nous n'avons ... Lire la suite

  • Des Palestiniens se précipitent pour se mettre à l'abri après qu'une frappe israélienne a touché un immeuble à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza
    information fournie par AFP 21.08.2025 15:49 

    L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza, où ses troupes ont lancé de premières opérations et poursuivi leurs bombardements jeudi avec l'objectif de prendre ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien dévasté par plus de 22 ... Lire la suite

  • Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le rouge avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 21.08.2025 15:48 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les résultats des détaillants américains, dans l'attente du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank