Lockheed Martin: contrat pour des missiles JAGM et Hellfire

(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce avoir reçu de la part de la Défense américaine un contrat de 720 millions de dollars portant sur la production et la livraison de missiles air-sol interarmées (JAGM) et de missiles Hellfire.



Cette quatrième et dernière attribution dans le cadre d'accord pluriannuel, 'fournira un soutien essentiel en matière d'approvisionnement et de production à l'armée et à la marine américaines, ainsi qu'à des clients internationaux', selon le groupe.



Dans le cadre de ce contrat, Lockheed Martin livrera des missiles pour répondre à des besoins opérationnels urgents. Il comprend des ventes militaires à l'étranger clés, y compris 160 JAGM pour le Royaume-Uni.



Il inclut également des commandes de Hellfire pour la Pologne, l'Espagne, la République tchèque et l'Italie. De plus, l'attribution du contrat comprend le nouveau client international pour Hellfire, à savoir le Canada.





