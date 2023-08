Lockheed Martin: contrat de 816 M$ avec la SDA information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 15:26

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'Agence de développement spatial (SDA) américaine lui a attribué un contrat de 816 millions de dollars pour la construction de 36 satellites Beta pour 'le transport de tranche 2' (T2TL).



Le T2TL fait partie d'un plan global visant à renforcer la dissuasion avec des architectures spatiales plus résilientes pour le ciblage au-delà de la ligne de mire (BLOS), le transport de données et la détection et le suivi avancés des missiles.



Les satellites de la variante T2TL Beta fonctionneront en tandem avec les réseaux Tranche 1 et Tranche 2 de SDA.



'La Tranche 2 améliorera considérablement les capacités de nos combattants et établira de nouveaux niveaux de résilience, de connectivité et de diversité orbitale nécessaires pour contrer les menaces futures', a déclaré Joe Rickers, vice-président des communications protégées de Lockheed Martin. '



T2TL Beta sera composé de 72 satellites et sera déployé en orbite au cours d'une série de lancements à partir de 2026 et fera l'objet d'un processus continu de vérification et de mise en service avant sa mise en exploitation.