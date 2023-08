Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: contrat de 2,7 Mds$ avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la marine américaine a attribué à Sikorsky (une société de Lockheed Martin), un contrat de 2,7 milliards de dollars pour la construction et la livraison de 35 hélicoptères CH-53K® supplémentaires - le plus gros achat à ce jour pour cet appareil multi-missions.



'Notre partenariat de longue date a conduit à l'attribution de ce contrat au meilleur rapport qualité-prix, offrant la capacité et l'état de préparation dont les Marines ont besoin', a déclaré Paul Lemmo, président de Sikorsky.



L'accord comprend 27 appareils du Corps des Marines des États-Unis et huit appareils pour Israël.



Sikorsky commencera à livrer ces appareils en 2026.





