Lockheed Martin: consacre 8 M$ à des partenariats en Norvège 10/12/2024









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce des partenariats avec cinq entreprises norvégiennes dans le but de développer des technologies innovantes destinées à l'aviation et à la défense.



D'une valeur totale de 8 millions de dollars sur 24 mois, ces collaborations portent notamment sur des solutions d'entretien assisté par IA, sur des capteurs pour simulateurs, sur des plateformes de gestion collaborative, des drones avec hélices interchangeables, ou portent encore sur des systèmes de protection contre le givre pour aéronefs.



Lockheed Martin rapporte que ses investissements avec des entreprises norvégiennes renforcent sa chaîne d'approvisionnement mondiale et contribueront à la sécurité et à la prospérité de la Norvège, des États-Unis et de leurs alliés.





