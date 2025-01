Lockheed Martin: carburant synthétique approuvé pour le F-35 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce l'approbation de carburants synthétiques pour le F-35 Lightning II.



Cette décision permettra aux F-35 d'utiliser des mélanges synthétiques (jusqu'à 50 % avec du carburant conventionnel), renforçant la résilience énergétique et réduisant la dépendance aux chaînes d'approvisionnement.



Selon Chauncey McIntosh, vice-président du programme F-35, cette initiative garantit la préparation opérationnelle tout en diversifiant les sources d'énergie.



Les carburants synthétiques sont produits à partir de sources fossiles ou renouvelables, contribuant aux objectifs énergétiques du Département de la Défense.





