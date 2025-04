Lockheed Martin: BPA en croissance de 14% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin recule de près de 3% à Wall Street, malgré la publication d'un BPA en croissance de près de 14% à 7,28 dollars au titre des trois premiers mois de 2025, et d'un profit opérationnel des segments en hausse de plus de 19% à 2,08 milliards.



A 18 milliards, ses revenus se sont accrus de 4%, une croissance emmenée par sa division missiles et contrôle de tirs (+13%). Le groupe d'aéronautique et de défense revendique un carnet de commandes de 173 milliards de dollars, soit plus de deux ans de revenus.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Lockheed Martin confirme tabler sur un BPA de l'ordre de 27 à 27,30 dollars, sur un profit opérationnel des segments d'environ 8,1 à 8,2 milliards de dollars, ainsi que sur des revenus de 73,75 à 74,75 milliards.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 447,190 USD NYSE -2,41%