Lockheed Martin annonce un jalon clé dans le pilotage collaboratif entre avions de combat et drones
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:55
OJ Sanchez, vice-président de Skunk Works, souligne une 'percée dans les capacités de combat aérien' grâce à ce pilotage depuis un monoplace.L'opération illustre la montée en puissance du teaming homme-machine et l'intégration de capacités autonomes et IA sur les F-22 et F-35.
Ce succès soutient la vision 'family of systems' de l'US Air Force, visant à accroître la conscience de situation, l'interopérabilité et la survivabilité des forces aériennes américaines.
Valeurs associées
|469,970 USD
|NYSE
|-0,98%
