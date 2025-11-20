 Aller au contenu principal
Lockheed Martin annonce un jalon clé dans le pilotage collaboratif entre avions de combat et drones
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:55

Lockheed Martin annonce avoir contrôlé un drone en vol depuis un chasseur F-22, grâce à une interface embarquée permettant au pilote de transmettre des instructions directement à un drone. Réalisé depuis la base de Nellis, ce test valide un pilotage intuitif via 'pilot vehicle interface' (PVI), conçu pour s'intégrer aux plateformes actuelles et futures.
OJ Sanchez, vice-président de Skunk Works, souligne une 'percée dans les capacités de combat aérien' grâce à ce pilotage depuis un monoplace.L'opération illustre la montée en puissance du teaming homme-machine et l'intégration de capacités autonomes et IA sur les F-22 et F-35.
Ce succès soutient la vision 'family of systems' de l'US Air Force, visant à accroître la conscience de situation, l'interopérabilité et la survivabilité des forces aériennes américaines.

