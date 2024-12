LNA Santé: signature d'un pacte Dutreil information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - LNA Santé fait part de la signature, le 17 décembre dernier, par certains actionnaires de la société faisant partie de la famille Siret, d'un pacte Dutreil impliquant des engagements de conservation de titres du groupe de prise en charge de la dépendance.



Cet engagement collectif pour une durée de deux ans vise 31,33% du capital et 39,72% des droits de votes. Parmi ses signataires figurent le directeur général de LNA Santé Willy Siret, ainsi que les sociétés LNA Ensemble et Financière Vertavienne 44.





Valeurs associées LNA SANTE 23,40 EUR Euronext Paris +0,21%