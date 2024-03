Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LNA Santé: baisse de 9% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 9,3% à 23,4 millions d'euros au titre de 2023, mais un ROC (résultat opérationnel courant) en amélioration de 1% à 65 millions, conformément à sa guidance.



Sur son segment exploitation, le groupe de prise en charge de la dépendance a vu son ROC se tasser de 1,7% à 63,8 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5,8% à 719,8 millions (+5,9% en organique).



Un dividende de 0,60 euro par action sera proposé à l'AG du 19 juin. LNA Santé vise en 2024 une croissance organique de 4,5% et un CA exploitation supérieur à 750 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA hors IFRS 16 proche de 11% du CA sur ce segment.





