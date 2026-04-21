Lloyds pilote un outil d'orientation d'investissement basé sur l'IA, alors que l'autorité de régulation britannique étudie son impact

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 8 pour indiquer que les huit entreprises testent diverses applications d'IA, et non qu'elles testent toutes un soutien ciblé basé sur l'IA) par Phoebe Seers

Lloyds Banking Group LLOY.L est devenue la première banque britannique à introduire un outil d'intelligence artificielle pour aider les clients à prendre des décisions d'investissement, alors même que l'impact de l'IA sur le secteur très réglementé du conseil financier fait l'objet d'un examen minutieux.

La banque britannique a déclaré à Reuters qu'elle pilotait l'outil alimenté par l'IA avec un petit groupe de clients par l'intermédiaire de sa branche de retraite et d'investissement Scottish Widows, offrant ce qu'elle décrit comme une "orientation" en matière d'investissement plutôt qu'un conseil. Le produit devrait être élargi dans le courant de l'année.

L'exploitation de l'IA est la dernière initiative en date des prêteurs britanniques pour concurrencer les gestionnaires de patrimoine spécialisés qui dominent le marché du conseil financier.

HSBC HSBA.L , Barclays BARC.L et Lloyds ont toutes augmenté leurs investissements dans ce secteur, cherchant à gagner des parts de marché et à développer leurs activités payantes, les revenus des prêts étant affectés par la faiblesse des taux d'intérêt.

Chira Barua, directrice générale de Scottish Widows, a déclaré que l'outil agirait "comme un GPS pour les investissements", aidant les clients à naviguer dans les options sans prendre de décisions à leur place.

La distinction est importante. L'orientation est générale et générique, tandis que les conseils financiers doivent être adaptés à chaque personne et sont soumis à des exigences réglementaires beaucoup plus strictes.

Les experts affirment que l'utilisation de l'IA pour fournir des conseils n'est pas sans risque et font craindre que les algorithmes n'amplifient les erreurs, vendent des produits de manière inappropriée et ne permettent pas aux entreprises d'expliquer les conseils aux clients ou aux autorités de surveillance. La Banque d'Angleterre surveille également de près le déploiement de la technologie de l'IA.

Par ailleurs, la Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré mardi que Lloyds faisait partie des huit institutions, dont Barclays, UBS UBSG.S et Experian EXPN.L , qui testeront en direct des applications d'IA avec elle. Dans ce cadre, Lloyds, par l'intermédiaire de Scottish Widows, testera l'"assistance ciblée" basée sur l'IA.

Le soutien ciblé est une activité réglementée nouvellement créée qui offre un service délibérément plus léger que le conseil complet et qui est au cœur des efforts du régulateur pour combler le déficit de conseil dans lequel un nombre croissant de personnes n'ont pas les moyens ou la possibilité d'accéder à des conseils financiers personnalisés.

La FCA a lancé une étude sur la manière dont l'IA pourrait remodeler les services financiers, notamment pour déterminer si la technologie pourrait déplacer le pouvoir de marché des entreprises financières réglementées vers les entreprises qui contrôlent les interfaces et les données des consommateurs.