Lloyds: bénéfice semestriel en recul, lesté par la baisse des recettes liées aux taux

( AFP / TOLGA AKMEN )

La banque britannique Lloyds a annoncé jeudi un bénéfice net part du groupe en recul de 17% sur un an, pâtissant d'un recul des revenus liés aux taux d'intérêt, et de coûts opérationnels en augmentation.

Le bénéfice net part du groupe ressort à 2,15 milliards de livres, pour un produit net bancaire total de 18,9 milliards de livres, en hausse de 27% sur un an.

Le produit net de taux d'intérêts (les recettes provenant des prêts moins les intérêts versés sur les comptes d'épargne) recule de 11% à 6,0 milliards de livres tandis que les dépenses nettes financières (service de dettes, variations monétaires moins gains sur les investissements financiers) grèvent le résultat de 10 milliards de livres.

Le chiffre d'affaires après dépenses nettes financières ressort donc en recul de 5% à 8,9 milliards de livres.

La marge bancaire nette, ratio de rentabilité des banques, en repli, a également déçu les investisseurs.

"Nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs 2024. Nos progrès à ce jour nous permettent de confirmer nos prévisions 2024 et nous restons confiants dans nos objectifs pour 2026", a commenté le directeur général Charlie Nunn.

Dans son communiqué de résultats, le groupe, qui comprend les banques Halifax et Bank of Scotland, mentionne des coûts opérationnels en hausse de 7% sur un an, partiellement compensés par de moindres dépréciations qu'un an auparavant.

L'action reculait de 1,34% à 58,86 pence vers 08H40 GMT.

"Les résultats sont stables plus que spectaculaires, malgré la promesse de lendemains plus cléments", commente Richard Hunter, analyste de Interactive Investor.

"La réaction froide aux résultats en début de séance vient d'un marché globalement en baisse, mais ne dévalue en rien la performance de l'action qui a pris 30% sur l'année passée contre 6% seulement pour l'indice FTSE 100", ajoute-t-il.