Llama Group SA publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2024 et respecte son plan de marche qui doit le mener vers 2025

Llama Group SA annonce que son chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024 est de € 1.117 K ce qui représente une légère augmentation de € 69 K par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2023 qui s’élevait à € 1.048 K.



Winamp : Les revenus liés aux services de la plateforme en ligne de Winamp restent encore marginaux dans le revenu consolidé de Llama Group du premier semestre 2024 puisque la version 2.0 de la plateforme « Winamp for Creators » a été lancée le 2 juillet 2024 comme prévu dans le calendrier. Néanmoins, le lancement commercial ne se fera que dans le courant du mois de septembre prochain. Ce n’est qu’à partir de ce moment que nous devrions voir le chiffre d’affaires s’accroître progressivement.



Bridger : Les revenus de Bridger suivent la même logique que ceux de Winamp. En effet, la gestion des droits d’auteur et les revenus qui y sont liés font partis des services proposés par la version 2.0 de la plateforme « Winamp for Creators ». Le lancement commercial de ce service sera donc aligné sur le lancement global de la plateforme.



Jamendo : Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 de Jamendo qui s’élève à € 1.022 K reste stable par rapport à la même période en 2023 et nous constatons même une légère augmentation de € 37 K. Néanmoins, les perspectives pour la fin de l’année 2024 devraient être positives. Des nouveaux produits adaptés à la clientèle B-to-B seront également lancés dans le courant du dernier trimestre de l’année2024.