Llama Group SA - Publication des résultats semestriels 2023

Six mois marqués par le lancement en mode Beta, d’une partie de la plateforme Winamp et des premiers droits perçus par la plateforme Bridger

Llama Group, spécialiste dans la monétisation de l’audio digital, publie ses résultats semestriels pour les six premiers mois de l’année 2023.

Alexandre Saboundjian, CEO : “ Le 1er semestre 2023 a été une période charnière pour le Groupe, puisque la cession du pôle Targetspot, intervenue le 23 décembre 2022, avec pour objectif de nous repositionner vers une activité plus créatrice de valeur à terme et moins exposée au marché aléatoire de la publicité, nous a plongés dans une réorganisation financière non souhaitée et non prévue. Les résultats du 1er semestre sont fortement impactés par la moins value des actions Azerion, versées dans le cadre de la cession de Targetspot à Azerion. Nous restons convaincus que toutes les informations n’ont d’ailleurs pas été communiqués par Azerion lors de cette cession. Llama Group se réserve donc dans ce cadre la possibilité de saisir toute autorité compétente, pour préserver ses intérêts, ceux de ses collaborateurs et de ses actionnaires. Aujourd'hui, toutes les équipes sont fortement mobilisées et pleinement concentrées sur le plan de développement avec le cap de finaliser la livraison des premières versions des produits aussi bien Web que Mobiles. Les échanges et discussions que nous menons confirment la pertinence de notre positionnement, plus créateur