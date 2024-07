Llama Group SA annonce la décision de son conseil d’administration de créer et d'attribuer 1.000.000 de droits de souscription aux collaborateurs de l'entreprise. Le prix d’exercice de ces droits de souscription est fixé à € 3,30, soit une prime de 141% par rapport au cours de clôture du 19 juillet.

Lors de la réunion du conseil d'administration du 19 juillet 2024, Llama Group SA, cotée sur les marchés Euronext Growth Paris et Bruxelles, a décidé de la création de 1.000.000 de droits de souscription destinés à être attribués aux collaborateurs de l'entreprise.



Le prix d'exercice des droits de souscription est fixé à 3,30 € par action nouvelle, représentant une prime de 141% par rapport au cours de bourse du vendredi 19 juillet 2024.

Ces droits de souscription ne seront pas cotés, et sont d'une maturité maximale de 120 mois.

Dans le cas où l'intégralité des droits de souscription serait réalisée, la dilution induite serait de 6,89%.



Cette émission de DPS est destinée à motiver et à fédérer les équipes autour du projet ambitieux porté par Llama Group, qui en exerçant ces droits de souscription deviendraient actionnaires de Llama Group, à un niveau de capitalisation boursière significativement supérieur au cours actuelle.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du capital autorisé, conformément aux pouvoirs octroyés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2021 et l’article 7 de nos statuts. La création sera formalisée dans les prochains jours.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche très enthousiaste et témoigne de la forte conviction de l'ensemble des équipes dans le succès des lancements des produits Winamp et des perspectives de croissance prometteuses.