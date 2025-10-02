 Aller au contenu principal
Llama Group convoque à nouveau ses actionnaires pour approuver son changement de nom en Winamp Group
02/10/2025 à 08:30

Le Conseil d’administration de Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce sa décision de soumettre à nouveau à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 20 octobre 2025 à 11h00 au siège social de la société à Bruxelles, un projet de changement de dénomination sociale de la société, qui deviendrait Winamp Group SA.

Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée suite à l’absence de quorum de présence lors de la première réunion tenue le 25 septembre 2025, conformément à l’article 28 des statuts de la société. L’ordre du jour reste inchangé.

En effet, étant donné que l’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2025 n’a pas pu valablement délibérer sur première convocation, faute de quorum de présence représentant au moins la moitié du capital, cette nouvelle assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2025 à 11 heures (heure belge) pourra valablement délibérer sur les mêmes points, quelle que soit la part du capital représentée.

Le choix de la dénomination Winamp Group répond à plusieurs objectifs :
• Capitaliser sur une marque iconique
• Renforcer la visibilité internationale
• Aligner l’identité de la maison

Valeurs associées

LLAMA GROUP
0,4120 EUR Euronext Paris +4,44%

A lire aussi

  • dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)
    Comment investir dans les ETF en assurance-vie ?
    information fournie par Café de la Bourse 02.10.2025 09:30 

    L'assurance-vie reste, année après année, le placement favori des Français. Fin 2024, son encours atteignait déjà 2 000 milliards d'euros. Fin juin 2025, il a franchi 2 052 milliards d'euros, soit une progression de près de 5 % sur un an. Aujourd'hui, le fonds ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s’exprime aux côtés du sénateur républicain Tim Scott (à gauche) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors d’une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, estimé à 2,5 milliards de dollars, le 24 juillet 2025 à Washington. L’administration Trump a critiqué le coût des travaux ainsi que la gestion de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
    Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
    information fournie par The Conversation 02.10.2025 09:20 

    Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
    information fournie par AFP 02.10.2025 09:13 

    Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 08:56 

    D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite

