Llama Group convoque à nouveau ses actionnaires pour approuver son changement de nom en Winamp Group

Le Conseil d’administration de Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce sa décision de soumettre à nouveau à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 20 octobre 2025 à 11h00 au siège social de la société à Bruxelles, un projet de changement de dénomination sociale de la société, qui deviendrait Winamp Group SA.



Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée suite à l’absence de quorum de présence lors de la première réunion tenue le 25 septembre 2025, conformément à l’article 28 des statuts de la société. L’ordre du jour reste inchangé.



En effet, étant donné que l’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2025 n’a pas pu valablement délibérer sur première convocation, faute de quorum de présence représentant au moins la moitié du capital, cette nouvelle assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2025 à 11 heures (heure belge) pourra valablement délibérer sur les mêmes points, quelle que soit la part du capital représentée.



Le choix de la dénomination Winamp Group répond à plusieurs objectifs :

• Capitaliser sur une marque iconique

• Renforcer la visibilité internationale

• Aligner l’identité de la maison