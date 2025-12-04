LKQ étudie la possibilité de vendre son segment spécialisé ; les actions chutent

4 décembre - ** Les actions du fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O ont baissé de 1,2 % à 29 $ dans les échanges du matin

** La société a déclaré qu'elle étudiait la possibilité de vendre son segment spécialisé.

** "Les conditions actuelles du marché présentent un environnement attrayant pour évaluer les options de cession et s'assurer que nous maximisons la valeur de cette entreprise de premier ordre", a déclaré le directeur général Justin Jude

** La société engage Bank of America en tant que conseiller financier et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en tant que conseiller juridique pour le processus

** En août, LKQ a accepté de vendre son segment libre-service à Pacific Avenue Capital Partners pour 410 millions de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 21 % depuis le début de l'année