Livret A : la collecte dépasse 2 milliards d'euros en juillet

(AOF) - La collecte du Livret A a dépassé 2 milliards d'euros en juillet, a annoncé la Caisse des dépôts. Les Français y ont placé 2,16 milliards d’euros contre 2,64 milliards d’euros, un an plus tôt. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a enregistré une collecte de 0,97 milliard d’euros contre 0,48 milliard d’euros en juillet 2022. Ces deux livrets ont enregistré un flux d’argent positif de 37,67 milliards d’euros depuis le 1er janvier, dont 28 milliards d’euros pour le Livret A et 9,67 milliards d’euros, pour le LDDS.

L'encours total sur les deux produits a atteint 547,40 milliards d'euros à fin juillet, dont 403,4 milliards pour le Livret A et 144 milliards d'euros pour le Livret de développement durable et solidaire.