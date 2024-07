Lithium de France, filiale d'Arverne Group, signe un partenariat scientifique et industriel avec le BRGM

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce que Lithium de France, filiale du Groupe, et le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, conjuguent leurs expertises au sein d’un partenariat de recherche appliquée à un développement industriel.





Dans le prolongement de différentes collaborations, dont un projet soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et coordonné par le BRGM, les deux parties ont souhaité formaliser un accord de partenariat qui permettra d’accélérer la réalisation commune d’études scientifiques autour de la connaissance de la ressource géothermale en Alsace du Nord.



Les travaux de recherche communs porteront sur une meilleure compréhension des mécanismes d’enrichissement naturel du lithium dans les réservoirs géologiques afin d’optimiser les méthodes de prospection et de définir les conditions d’une gestion durable de la ressource en lithium géothermal. Grâce à une approche expérimentale en laboratoire couplée à des simulations numériques 3D, cette étude contribuera à une meilleure connaissance du cycle naturel du lithium et préservation de l’environnement naturel du lithium géothermal.