Lithium Americas va dépenser jusqu'à 1,6 milliard de dollars pour la phase 1 de Thacker Pass en 2026
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lithium Americas LAC.TO a déclaré jeudi que les dépenses d'investissement pour la phase 1 de son projet de lithium Thacker Pass se situeront entre 1,3 milliard et 1,6 milliard de dollars en 2026, alors que le mineur canadien accélère la construction sur le site du Nevada en vue d'un objectif d'achèvement fin 2027.

Le projet basé au Nevada est une coentreprise entre Lithium Americas et le constructeur automobile américain General Motors GM.N et contient suffisamment de lithium pour construire 1 million de véhicules électriques par an.

La société a estimé les coûts de construction de la phase 1 entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars, ainsi que d'autres coûts de développement capitalisés de 30 à 40 millions de dollars.

Lithium Americas a déclaré que l'estimation des coûts de construction comprend l'exposition tarifaire prévue pour l'équipement et les matériaux de construction provenant du Canada, de la Chine, de l'Inde, des Émirats arabes unis, de la Turquie et de l'Union européenne.

Les perspectives d'investissement comprennent également les intérêts capitalisés sur un prêt du ministère américain de l'énergie de 45 à 55 millions de dollars.

Lithium Americas a déjà obtenu un financement de 2,23 milliards de dollars dans le cadre du programme de prêts du ministère de l'énergie, complété par des investissements stratégiques de General Motors et d'Orion Resource Partners.

L'année dernière, le ministère de l'énergie a également pris une participation de 5 % dans Lithium Americas et une participation distincte de 5 % dans le projet Thacker Pass.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
81,890 USD NYSE -2,13%
LITHIUM
6,215 CAD TSX -0,24%
