Lithium Americas bondit après la prise de participation du gouvernement américain dans l'entreprise
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions deLithium Americas LAC.TO ont bondi de23 % à 9,78 $CAN

** LAC indique que le ministère de l'Énergie des États-Unis (DOE) a pris une participation de 5 % dans la société et une participation distincte de 5 % dans son projet de lithium Thacker Pass en coentreprise avec General Motors GM.N .

** Une participation de 5 % fera du DOE le troisième plus grand actionnaire de la co, selon les données de LSEG

** « LAC dispose d'une fenêtre limitée pour maximiser son offre d'actions "au marché" (ATM) dans les prochains jours, ce qui améliorerait très légèrement la dilution de l'opération par rapport aux attentes » - Scotiabank

** Trois courtiers sur dix évaluent LAC à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; le prix médian est de 4,75 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, le titre est en hausse de ~125 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
60,820 USD NYSE -0,23%
LITHIUM
9,580 CAD TSX +20,50%
