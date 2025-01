(AOF) - La plateforme digitale européenne spécialisée dans le financement à impact, Lita, crée sa société de gestion et lance son premier fonds de co-investissement autour de la sobriété et de la justice sociale. Lita Gestion est dirigée par les cofondateurs de Lita, Julien Benayoun et Pierre Schmidtgall, respectivement président et directeur général. Le comité d'orientation stratégique de la société de gestion sera présidé par Eva Sadoun – cofondatrice de Lita, autrice et économiste experte des enjeux de transition écologique et de care.

" La création de Lita Gestion répond à une conviction forte : la transition climatique et sociale nécessite d'unir les forces des investisseurs professionnels et de l'épargne citoyenne pour amplifier leur impact " a déclaré Pierre Schmidtgall, cofondateur de Lita et directeur général de Lita Gestion.

Le fonds de Lita Gestion est présenté comme le premier fonds à impact article 9, à agir sur tout la chaine de valeur en soutenant aussi bien des industries innovantes et écologiques qui favorisent la justice sociale, que des entreprises repensant les usages quotidiens pour promouvoir une consommation plus responsable, sobre et alignée avec les accords de Paris et la préservation des ressources naturelles.

Il investira des tickets allant de 1 à 8 millions d'euros dans des startups et des PME en priorité en France et au Benelux. Le fonds ciblera principalement trois secteurs pour lesquels la plateforme a acquis une solide expertise : l'énergie, l'industrie et les nouveaux matériaux ; l'alimentation et l'agriculture durables ; et la consommation responsable.

"Lita Gestion proposera systématiquement aux investisseurs de la plateforme ces opportunités selon les mêmes conditions d'investissement, rendant unique ce fonds d'equity à impact à l'échelle européenne", souligne la société.

Pour son premier closing, prévu au premier semestre 2025, le fonds a déjà sécurisé 25 millions dʼeuros grâce au soutien de plusieurs gestionnaires d'actifs et investisseurs institutionnels responsables majeurs, dont un principal LP à hauteur de 20 millions d'euros. Plusieurs business angels et family offices engagés contribueront également à cette première étape. La taille cible a été fixé à 60 millions d'euros.