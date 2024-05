Lisi renforce son partenariat avec Watch Out

(AOF) - Le groupe LISI et Watch Out sont partenaires depuis près de 20 ans dans le domaine de l'usinage de haute précision, puis dans le développement d'une solution disruptive d'IA pour l'usinage entièrement autonome qui est aujourd'hui opérationnelle. Lisi a décidé d'accompagner Watch Out dans le déploiement de cette solution d'usinage de précision autonome clé en main, désormais prête à s'intensifier. Ce groupe renforce son partenariat avec Watch Out en prenant une participation minoritaire dans sa holding par le biais d'une augmentation de capital.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.