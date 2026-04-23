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LISI-CA +10,9% au T1, €24 mlns d'effet de change négatif
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:08

LISI GFII.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% à taux de change et périmètre constants au premier trimestre, tout en citant un fort effet de change défavorable.

Le groupe, qui fournit les industries aéronautique et automobile et a intégré le SBF 120 en décembre 2025, a enregistré 468 millions d'euros de chiffres d'affaires au premier trimestre, après 442 millions d'euros un an plus tôt.

Dans un communiqué, LISI a fait état d'un fort effet de change défavorable de 24,0 millions d'euros, soit 5,1% du chiffre d'affaires, qui résulte essentiellement de l’affaiblissement du taux moyen du dollar américain par rapport à l’euro.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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