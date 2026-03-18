Lisa Su, directrice générale d'AMD, visitera l'usine de puces de Samsung en Corée du Sud et discutera de l'élargissement des liens, selon une source

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La directrice générale d'Advanced Micro Devices, Lisa Su, doit se rendre mercredi sur le site de production de puces de Samsung Electronics à Pyeongtaek, en Corée du Sud, où elle visitera les lignes de production et discutera de l'élargissement de la coopération au-delà des mémoires, vers la fabrication de fonderies, a déclaré une source au courant du voyage.

Au cours de sa visite, Su devrait rencontrer des responsables du secteur des puces, notamment Jun Young-hyun, chef de la division des puces de Samsung, et Han Jin-man, responsable du secteur de la fonderie, a indiqué la source, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère sensible de l'affaire.

Depuis l'année dernière, Samsung fournit des puces de mémoire à grande largeur de bande 3E (HBM3E) pour les derniers accélérateurs d'intelligence artificielle d'AMD, entretenant ainsi des liens étroits dans le domaine des puces de mémoire.

Su devrait également organiser un dîner avec le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, après la visite du site, a déclaré la source.

AMD n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures d'ouverture, tandis que Samsung Electronics a refusé de commenter.