Liquidia progresse après avoir dépassé les estimations de recettes pour le deuxième trimestre et fait état d'une augmentation des prescriptions de médicaments
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du développeur de médicaments Liquidia LQDA.O augmentent de 17,9 % à 25 $ avant bourse

** La société déclare des revenus totaux de 8,84 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 4,05 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données du LSEG

** La société déclare que son médicament inhalé pour le traitement de la tension artérielle, Yuterpia, dépasse les 900 ordonnances et 550 démarrages de patients dans les 11 semaines suivant l'approbation de la FDA

** Cette demande initiale a dépassé mes propres attentes - Roger Jeffs, directrice générale

** Le 23 mai, la FDA américaine a approuvé la poudre pour inhalation Yutrepia pour traiter les adultes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) et d'hypertension pulmonaire associée à une maladie pulmonaire interstitielle

** La société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 173,4 millions de dollars au 30 juin 2025, contre 176,5 millions de dollars au 31 décembre 2024

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 80,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LIQUIDIA
23,2580 USD NASDAQ +9,71%
