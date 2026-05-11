Liquidia en hausse après que la société ait renoué avec les bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Liquidia Corp LQDA.O progressent d'environ 7% à 45,25 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice net de 52 cents par action au premier trimestre, contre une perte nette de 45 cents par action il y a un an

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 132,9 millions de dollars, dépassant les estimations de 116,68 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre de son médicament contre l'hypertension, Yutrepia, s'élève à 129,9 millions de dollars, contre aucune vente il y a un an

** La société indique qu'environ 3 750 patients ont commencé un traitement depuis le lancement en juin 2025

** La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 222,8 millions de dollars au 31 mars 2026, contre 190,7 millions de dollars au 31 décembre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 22,6% depuis le début de l'année