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Liquidia en hausse après que la société a renoué avec les bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

11 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Liquidia Corp LQDA.O ont progressé de 8,7% pour atteindre 45,99 $

** La société affiche un bénéfice net de 52 cents par action au premier trimestre, contre une perte nette de 45 cents par action il y a un an

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 132,9 millions de dollars, dépassant les estimations de 116,68 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre de son médicament contre l'hypertension, Yutrepia, s'élève à 129,9 millions de dollars, contre aucune vente de produit il y a un an

** La société indique qu'environ 3 750 patients ont commencé un traitement depuis le lancement en juin 2025

** La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 222,8 millions de dollars au 31 mars 2026, contre 190,7 millions de dollars au 31 décembre

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 22,5% depuis le début de l'année

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LIQUIDIA
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