Liontrust recrute encore un ex-GAM pour le Moyen-Orient et l’Asie

Liontrust a recruté Phil Rosenberg en tant que responsable du Moyen-Orient et de l’Asie. L’intéressé vient de GAM Investments, où il était managing director et responsable de la distribution pour le Moyen-Orient entre 2010 et 2024.

La société de gestion londonienne a recruté plusieurs collaborateurs de sa concurrente suisse ces derniers mois, suite à la tentative d’acquisition ratée de cette dernière. Parmi eux figuraient notamment Mark Hawtin , qui était le responsable de l’équipe Global Growth Equity, et Jeremy Roberts, responsable de la distribution.

« La nomination de Phil est une nouvelle étape clé de notre expansion internationale après le recrutement récent d’Oscar Andreu en tant que managing director et responsable de la distribution pour la Suisse », a commenté John Ions, directeur général de Liontrust.

Laurence Marchal