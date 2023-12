Liontrust nomme un responsable de la distribution au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs londonien Liontrust annonce jeudi 30 novembre la promotion de Kristian Cook au poste de responsable de la distribution au Royaume-Uni, cinq ans après avoir l’avoir recruté en tant que responsable des ventes de stratégies single .

Sous la direction Kristian Cook, les équipes de vente chargées des stratégies single et des stratégies multi-actifs seront fusionnées, afin d’élargir la gamme de produits dont chaque vendeur sera responsable. De plus, cette restructuration permettra à l'équipe commerciale de mobiliser ses ressources sur des sujets clés et de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques des distributeurs, détaille Liontrust.

Avant de rejoindre la société, Kristian Cook a travaillé chez Franklin Templeton et JP Morgan Asset Management. A ce nouveau rôle, l’intéressé sera rattaché au responsable de la distribution mondiale de Liontrust, Ian Chimes.

« Les changements apportés à l'équipe britannique simplifient le modèle de vente au Royaume-Uni et clarifient les responsabilités, tant sur le plan collectif qu’individuel », commente Kristian Cook.

Maureen Songne