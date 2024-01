Liontrust débauche cinq collaborateurs de GAM

Le feuilleton du rachat avorté de GAM Investments par Liontrust s’enrichit d’un épisode bonus. Probablement déçus de l’échec de l’opération, plusieurs collaborateurs de la société de gestion suisse, passée dans le giron de Newgame, vont rejoindre la boutique britannique.

Mark Hawtin, l’actuel directeur des investissement et responsable de l’équipe Global Growh Equity chez GAM Investments, intègre Liontrust en tant que responsable Global Growth Equities. Mark Hawtin emmène avec lui son équipe, composée de David Goodman, Kevin Kruczynski et Pieran Maru. Ils intégreront Liontrust en mai prochain. L'équipe gère actuellement les fonds GAM Star Disruptive Growth et GAM Star Alpha Technology.

Dans le même temps, Jeremy Roberts, responsable mondial de la distribution chez GAM, arrive chez Liontrust en tant que responsable de la distribution monde (hors Royaume-Uni). Il prendra ses fonctions en avril et sera chargé de développer la distribution internationale en dehors du Royaume-Uni, en se concentrant initialement sur l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Europe du Nord, l’Ibérie et l’Amérique latine, le Benelux et la France.

On peut imaginer que ces collaborateurs avaient tous signé la lettre de soutien à l’offre d’acquisition de Liontrust envoyée au conseil d’administration de GAM en mai 2023.

Chez GAM, Mark Hawtin sera remplacé par Paul Markham, qui rejoindra la société en tant que directeur des investissements et dirigera les équipes Global Growth Equities et Disruptive Growth. L’intéressé vient de Newton Investment Management, où il était responsable Global Opportunities Equities. Il prendra ses fonctions en févier. La société n’a en revanche pas communiqué sur le remplacement des autres collaborateurs.

L’arrivée de l’équipe de GAM chez Liontrust intervient alors que la société de gestion britannique continue de décollecter. Sur le dernier trimestre de 2023, elle a vu sortir 1,7 milliard de livres, selon des chiffres publiés le 17 janvier. Ses encours sont ressortis à 27,8 milliards de livres au 31 décembre, soit une légère hausse de 0,6?% sur les trois mois. Mais au 12 janvier, les encours sont redescendus à 27,2 milliards de livres.

Laurence Marchal