Cette expansion porte le nombre total de ses clients à plus de 100000.

(AOF) - Linxea, plateforme de distribution de produits d’épargne, continue son expansion. Elle a collecté 700 millions d’euros en 2023, contre 600 millions en 2022 et 520 millions en 2021, portant à 3,3 milliards la somme d’actifs confiés dans ses contrats. En atteignant en 2023 ce chiffre record de 700 millions d’euros de collecte, 140 millions ont été spécifiquement dirigés vers le Plan Épargne Retraite (PER). Linxea a également enregistré une croissance significative de sa clientèle, accueillant 21000 nouveaux épargnants au cours de l’année écoulée.

Linxea : record de collecte et plus de 100000 clients en 2023

