Linxea rajoute 3 fonds de non coté à son offre

(NEWSManagers.com) - Le distributeur en ligne Linxea a annoncé ce 29 décembre avoir référencé trois nouveaux fonds de non-coté pour ses contrats d’assurance vie et de PER.

Il s'agit des fonds FCPR Apax Private Equity Opportunities, FCPR Eiffel Infrastructures Vertes, et FCPR Eurazeo Principal Investments. Les deux premiers sont accessibles via les contrats Linxea Avenir 2 et Linxea Spirit 2, seulement via arbitrage et versement complémentaire. Le troisième est logé dans le contrat Linxea Vie.